En este viernes, 5 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 6721 - Mujer

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de diciembre

1° 6721 11° 4685 2° 1005 12° 5497 3° 0960 13° 8328 4° 5854 14° 4549 5° 2538 15° 9216 6° 5359 16° 3276 7° 4119 17° 9220 8° 0068 18° 1271 9° 2208 19° 9858 10° 1682 20° 5139

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja las relaciones personales y la conexión emocional con figuras femeninas significativas.

Además, la mujer en el sueño puede representar deseos, miedos o cualidades que el soñador asocia con el género femenino. La interpretación varía según el contexto del sueño y las emociones del soñador.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.