En este viernes, 23 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0879 - Ladrón

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 23 de enero

 1°0879 11°1286
 3107  12°0615
 3°4661 13°8485 
 8446  14°4556 
 9880  15°2489 
 6°9165  16°0439
 3738  17°6752 
 2165  18°3867 
 3060  19°1477 
 10°2887 20°5389 

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas.

Además, el ladrón en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la confianza o la seguridad. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente amenazado o en peligro de ser arrebatado.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

