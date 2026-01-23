En esta noticia ¿Qué significa soñar con ladrón?

En este viernes, 23 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0879 - Ladrón

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 23 de enero

1° 0879 11° 1286 2° 3107 12° 0615 3° 4661 13° 8485 4° 8446 14° 4556 5° 9880 15° 2489 6° 9165 16° 0439 7° 3738 17° 6752 8° 2165 18° 3867 9° 3060 19° 1477 10° 2887 20° 5389

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas.

Además, el ladrón en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la confianza o la seguridad. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente amenazado o en peligro de ser arrebatado.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.