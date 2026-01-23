En esta noticia
En este viernes, 23 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0879 - Ladrón
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 23 de enero
|1°
|0879
|11°
|1286
|2°
|3107
|12°
|0615
|3°
|4661
|13°
|8485
|4°
|8446
|14°
|4556
|5°
|9880
|15°
|2489
|6°
|9165
|16°
|0439
|7°
|3738
|17°
|6752
|8°
|2165
|18°
|3867
|9°
|3060
|19°
|1477
|10°
|2887
|20°
|5389
¿Qué significa soñar con ladrón?
Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas.
Además, el ladrón en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la confianza o la seguridad. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente amenazado o en peligro de ser arrebatado.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.