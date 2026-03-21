Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 20 de marzo de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día. En este viernes, 20 de marzo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas. Este sueño a menudo refleja sentimientos de inseguridad o la necesidad de enfrentar nuestras propias limitaciones. Además, El Jorobado puede representar a alguien en nuestra vida que se siente marginado o diferente. Este sueño invita a la empatía y a la reflexión sobre cómo tratamos a los demás y a nosotros mismos. Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.