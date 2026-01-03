En esta noticia
En este sábado, 3 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3415 - Niña Bonita
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 3 de enero
|1°
|3415
|11°
|6698
|2°
|1460
|12°
|6050
|3°
|1785
|13°
|0206
|4°
|5315
|14°
|6236
|5°
|1583
|15°
|5557
|6°
|3733
|16°
|4463
|7°
|2806
|17°
|8110
|8°
|0345
|18°
|8570
|9°
|7111
|19°
|4799
|10°
|0877
|20°
|9126
¿Qué significa soñar con niña bonita?
Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja deseos de volver a tiempos más simples y felices.
Además, puede representar la búsqueda de amor y conexión emocional. La figura de la Niña Bonita evoca sentimientos de alegría y esperanza en las relaciones personales.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.