En esta noticia ¿Qué significa soñar con niña bonita?

En este sábado, 3 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3415 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 3 de enero

1° 3415 11° 6698 2° 1460 12° 6050 3° 1785 13° 0206 4° 5315 14° 6236 5° 1583 15° 5557 6° 3733 16° 4463 7° 2806 17° 8110 8° 0345 18° 8570 9° 7111 19° 4799 10° 0877 20° 9126

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja deseos de volver a tiempos más simples y felices.

Además, puede representar la búsqueda de amor y conexión emocional. La figura de la Niña Bonita evoca sentimientos de alegría y esperanza en las relaciones personales.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.