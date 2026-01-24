En esta noticia

En este sábado, 24 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8666 - Lombriz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 24 de enero

 1°8666 11°7807
 0654  12°3764
 3°6075 13°3801 
 2489  14°0444 
 9742  15°8478 
 6°9517  16°2896
 6949  17°6250 
 2044  18°7267 
 6603  19°1961 
 10°4449 20°1563 

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la liberación de cargas pesadas. Este sueño a menudo sugiere que es momento de deshacerse de pensamientos o situaciones tóxicas en la vida del soñador.

Además, las lombrices en los sueños pueden representar la transformación y el crecimiento personal. Pueden indicar que el soñador está en un proceso de cambio, dejando atrás viejas costumbres y adoptando nuevas perspectivas.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

