En este sábado, 24 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8666 - Lombriz
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 24 de enero
|1°
|8666
|11°
|7807
|2°
|0654
|12°
|3764
|3°
|6075
|13°
|3801
|4°
|2489
|14°
|0444
|5°
|9742
|15°
|8478
|6°
|9517
|16°
|2896
|7°
|6949
|17°
|6250
|8°
|2044
|18°
|7267
|9°
|6603
|19°
|1961
|10°
|4449
|20°
|1563
¿Qué significa soñar con lombriz?
Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la liberación de cargas pesadas. Este sueño a menudo sugiere que es momento de deshacerse de pensamientos o situaciones tóxicas en la vida del soñador.
Además, las lombrices en los sueños pueden representar la transformación y el crecimiento personal. Pueden indicar que el soñador está en un proceso de cambio, dejando atrás viejas costumbres y adoptando nuevas perspectivas.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.