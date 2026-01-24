En este sábado, 24 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8666 - Lombriz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 24 de enero

1° 8666 11° 7807 2° 0654 12° 3764 3° 6075 13° 3801 4° 2489 14° 0444 5° 9742 15° 8478 6° 9517 16° 2896 7° 6949 17° 6250 8° 2044 18° 7267 9° 6603 19° 1961 10° 4449 20° 1563

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la liberación de cargas pesadas. Este sueño a menudo sugiere que es momento de deshacerse de pensamientos o situaciones tóxicas en la vida del soñador.

Además, las lombrices en los sueños pueden representar la transformación y el crecimiento personal. Pueden indicar que el soñador está en un proceso de cambio, dejando atrás viejas costumbres y adoptando nuevas perspectivas.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.