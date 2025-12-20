En este sábado, 20 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0165 - El Cazador

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 20 de diciembre

1° 0165 11° 3453 2° 5035 12° 0183 3° 8402 13° 9860 4° 8232 14° 5697 5° 3935 15° 1039 6° 6410 16° 7313 7° 4479 17° 4712 8° 6062 18° 8293 9° 6702 19° 9157 10° 4378 20° 7862

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos o deseos en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir lo que se anhela, ya sea en el ámbito personal o profesional.

Además, El Cazador puede representar la lucha interna entre instintos y racionalidad. Este sueño invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo estas afectan nuestro camino hacia el éxito.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.