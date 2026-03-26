La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 25 de marzo de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial. En este miércoles, 25 de marzo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar problemas emocionales que se han estado evitando. Además, puede indicar que el soñador está lidiando con sentimientos de culpa o vergüenza. La figura del borracho en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que se sienten descontrolados o reprimidos. El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.