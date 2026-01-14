En esta noticia ¿Qué significa soñar con gente negra?

En este miércoles, 14 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6774 - Gente Negra

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 14 de enero

1° 6774 11° 7571 2° 9263 12° 4817 3° 3799 13° 9460 4° 5317 14° 2394 5° 6636 15° 1470 6° 4287 16° 0683 7° 1865 17° 3934 8° 5557 18° 4700 9° 0454 19° 5210 10° 4522 20° 0395

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o con emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la identidad y las experiencias personales.

Además, puede representar la diversidad y la riqueza cultural, sugiriendo la importancia de aceptar y valorar las diferencias en la vida cotidiana. Estos sueños pueden ser una llamada a la inclusión y la empatía hacia los demás.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.