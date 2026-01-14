En esta noticia

En este miércoles, 14 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6774 - Gente Negra

Te puede interesar

Zarpa el “gigante de los mares”: el buque eléctrico más enorme del planeta unirá dos naciones y será el más rápido

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 14 de enero

 1°6774 11°7571
 9263  12°4817
 3°3799 13°9460 
 5317  14°2394 
 6636  15°1470 
 6°4287  16°0683
 1865  17°3934 
 5557  18°4700 
 0454  19°5210 
 10°4522 20°0395 

Te puede interesar

Inaugurán un tren de gran velocidad que viajará a más de 500 km/h y unirá la capital con el interior

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o con emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la identidad y las experiencias personales.

Además, puede representar la diversidad y la riqueza cultural, sugiriendo la importancia de aceptar y valorar las diferencias en la vida cotidiana. Estos sueños pueden ser una llamada a la inclusión y la empatía hacia los demás.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Lanzan los trenes de doble altura: dónde los presentarán y cada cuánto habrá viajes