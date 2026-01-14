En esta noticia
En este miércoles, 14 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6774 - Gente Negra
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 14 de enero
|1°
|6774
|11°
|7571
|2°
|9263
|12°
|4817
|3°
|3799
|13°
|9460
|4°
|5317
|14°
|2394
|5°
|6636
|15°
|1470
|6°
|4287
|16°
|0683
|7°
|1865
|17°
|3934
|8°
|5557
|18°
|4700
|9°
|0454
|19°
|5210
|10°
|4522
|20°
|0395
¿Qué significa soñar con gente negra?
Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o con emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la identidad y las experiencias personales.
Además, puede representar la diversidad y la riqueza cultural, sugiriendo la importancia de aceptar y valorar las diferencias en la vida cotidiana. Estos sueños pueden ser una llamada a la inclusión y la empatía hacia los demás.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.