En esta noticia

En este miércoles, 10 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4324 - Caballo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 10 de diciembre

 1°4324 11°3671
 4759  12°4340
 3°9636 13°2808 
 8674  14°7427 
 5285  15°8739 
 6°7365  16°3465
 9831  17°4281 
 5699  18°6331 
 2776  19°7311 
 10°0582 20°3992 

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de independencia y aventura.

Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar las emociones y los instintos. Pueden ser un recordatorio de la importancia de mantener el equilibrio entre la pasión y la razón en la vida diaria.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.