En este martes, 6 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5565 - El Cazador

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 6 de enero

1° 5565 11° 5804 2° 5042 12° 4680 3° 8819 13° 5919 4° 5881 14° 3706 5° 5619 15° 6971 6° 1755 16° 7710 7° 4027 17° 5993 8° 3901 18° 0109 9° 5289 19° 2254 10° 5647 20° 5384

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos o deseos en la vida. Este sueño sugiere que el soñador está en una etapa de exploración y descubrimiento personal.

Además, El Cazador puede representar la necesidad de enfrentar desafíos o superar obstáculos. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre la valentía y la determinación en la consecución de metas.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.