En esta noticia

En este martes, 6 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5565 - El Cazador

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 6 de enero

 1°5565 11°5804
 5042  12°4680
 3°8819 13°5919 
 5881  14°3706 
 5619  15°6971 
 6°1755  16°7710
 4027  17°5993 
 3901  18°0109 
 5289  19°2254 
 10°5647 20°5384 

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos o deseos en la vida. Este sueño sugiere que el soñador está en una etapa de exploración y descubrimiento personal.

Además, El Cazador puede representar la necesidad de enfrentar desafíos o superar obstáculos. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre la valentía y la determinación en la consecución de metas.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.