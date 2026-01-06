En esta noticia
En este martes, 6 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5565 - El Cazador
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 6 de enero
|1°
|5565
|11°
|5804
|2°
|5042
|12°
|4680
|3°
|8819
|13°
|5919
|4°
|5881
|14°
|3706
|5°
|5619
|15°
|6971
|6°
|1755
|16°
|7710
|7°
|4027
|17°
|5993
|8°
|3901
|18°
|0109
|9°
|5289
|19°
|2254
|10°
|5647
|20°
|5384
¿Qué significa soñar con el cazador?
Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos o deseos en la vida. Este sueño sugiere que el soñador está en una etapa de exploración y descubrimiento personal.
Además, El Cazador puede representar la necesidad de enfrentar desafíos o superar obstáculos. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre la valentía y la determinación en la consecución de metas.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.