En esta noticia
En este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4502 - Niño
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de diciembre
|1°
|4502
|11°
|0361
|2°
|0416
|12°
|2887
|3°
|0862
|13°
|5767
|4°
|5996
|14°
|5432
|5°
|1246
|15°
|2688
|6°
|4651
|16°
|7441
|7°
|5820
|17°
|7080
|8°
|1875
|18°
|7015
|9°
|0881
|19°
|5142
|10°
|3882
|20°
|3679
¿Qué significa soñar con niño?
Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a tiempos más simples. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.
Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y juguetona ante los desafíos que enfrentamos.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.