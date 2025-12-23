En esta noticia ¿Qué significa soñar con niño?

En este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4502 - Niño

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de diciembre

1° 4502 11° 0361 2° 0416 12° 2887 3° 0862 13° 5767 4° 5996 14° 5432 5° 1246 15° 2688 6° 4651 16° 7441 7° 5820 17° 7080 8° 1875 18° 7015 9° 0881 19° 5142 10° 3882 20° 3679

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a tiempos más simples. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y juguetona ante los desafíos que enfrentamos.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.