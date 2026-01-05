En este lunes, 5 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8866 - Lombriz
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 5 de enero
|1°
|8866
|11°
|1022
|2°
|5777
|12°
|1554
|3°
|2153
|13°
|1592
|4°
|6982
|14°
|3463
|5°
|1056
|15°
|1825
|6°
|7961
|16°
|2096
|7°
|1241
|17°
|5948
|8°
|9501
|18°
|4030
|9°
|1901
|19°
|0547
|10°
|4398
|20°
|2983
¿Qué significa soñar con lombriz?
Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la liberación de cargas pesadas. Estas criaturas a menudo representan la transformación y el proceso de descomposición, sugiriendo que es momento de dejar ir lo que ya no sirve en tu vida.
Además, las lombrices en los sueños pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o la ansiedad relacionada con situaciones que parecen insignificantes pero que están afectando tu bienestar. Es un llamado a prestar atención a los detalles que a menudo se pasan por alto.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.