En este lunes, 5 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8866 - Lombriz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 5 de enero

1° 8866 11° 1022 2° 5777 12° 1554 3° 2153 13° 1592 4° 6982 14° 3463 5° 1056 15° 1825 6° 7961 16° 2096 7° 1241 17° 5948 8° 9501 18° 4030 9° 1901 19° 0547 10° 4398 20° 2983

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la liberación de cargas pesadas. Estas criaturas a menudo representan la transformación y el proceso de descomposición, sugiriendo que es momento de dejar ir lo que ya no sirve en tu vida.

Además, las lombrices en los sueños pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o la ansiedad relacionada con situaciones que parecen insignificantes pero que están afectando tu bienestar. Es un llamado a prestar atención a los detalles que a menudo se pasan por alto.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.