En este lunes, 5 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8866 - Lombriz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 5 de enero

 1°8866 11°1022
 5777  12°1554
 3°2153 13°1592 
 6982  14°3463 
 1056  15°1825 
 6°7961  16°2096
 1241  17°5948 
 9501  18°4030 
 1901  19°0547 
 10°4398 20°2983 

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la liberación de cargas pesadas. Estas criaturas a menudo representan la transformación y el proceso de descomposición, sugiriendo que es momento de dejar ir lo que ya no sirve en tu vida.

Además, las lombrices en los sueños pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o la ansiedad relacionada con situaciones que parecen insignificantes pero que están afectando tu bienestar. Es un llamado a prestar atención a los detalles que a menudo se pasan por alto.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.