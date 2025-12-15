En esta noticia

En este lunes, 15 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9834 - La Cabeza

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de diciembre

 1°9834 11°3945
 1096  12°3567
 3°2045 13°4574 
 8422  14°7430 
 9881  15°4267 
 6°2767  16°3430
 5995  17°4319 
 1562  18°9429 
 4197  19°6254 
 10°8850 20°5366 

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza puede simbolizar la toma de decisiones y el control sobre la vida. Representa la mente y la capacidad de pensar de manera clara y lógica.

Este sueño también puede reflejar preocupaciones o tensiones mentales. Puede indicar la necesidad de reflexionar sobre situaciones que requieren atención y resolución.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.