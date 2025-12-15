En esta noticia
En este lunes, 15 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9834 - La Cabeza
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de diciembre
|1°
|9834
|11°
|3945
|2°
|1096
|12°
|3567
|3°
|2045
|13°
|4574
|4°
|8422
|14°
|7430
|5°
|9881
|15°
|4267
|6°
|2767
|16°
|3430
|7°
|5995
|17°
|4319
|8°
|1562
|18°
|9429
|9°
|4197
|19°
|6254
|10°
|8850
|20°
|5366
¿Qué significa soñar con la cabeza?
Soñar con La Cabeza puede simbolizar la toma de decisiones y el control sobre la vida. Representa la mente y la capacidad de pensar de manera clara y lógica.
Este sueño también puede reflejar preocupaciones o tensiones mentales. Puede indicar la necesidad de reflexionar sobre situaciones que requieren atención y resolución.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.