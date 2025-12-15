En esta noticia ¿Qué significa soñar con la cabeza?

En este lunes, 15 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 9834 - La Cabeza

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de diciembre

1° 9834 11° 3945 2° 1096 12° 3567 3° 2045 13° 4574 4° 8422 14° 7430 5° 9881 15° 4267 6° 2767 16° 3430 7° 5995 17° 4319 8° 1562 18° 9429 9° 4197 19° 6254 10° 8850 20° 5366

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza puede simbolizar la toma de decisiones y el control sobre la vida. Representa la mente y la capacidad de pensar de manera clara y lógica.

Este sueño también puede reflejar preocupaciones o tensiones mentales. Puede indicar la necesidad de reflexionar sobre situaciones que requieren atención y resolución.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.