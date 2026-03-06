En este jueves, 5 de marzo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos autodestructivos o hábitos poco saludables. Este tipo de sueño a menudo indica la necesidad de confrontar y superar estas debilidades en la vida diaria. Además, puede simbolizar la tentación o la presión social que se siente en ciertas situaciones. El sueño invita a la reflexión sobre las decisiones que se toman y su impacto en el bienestar personal. El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.