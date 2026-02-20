En este jueves, 19 de febrero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación o bienestar en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar de uno mismo o de resolver problemas emocionales y físicos. Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de alguien que brinda apoyo y orientación. Puede ser un llamado a prestar atención a la salud mental y emocional, así como a buscar ayuda en momentos de dificultad. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.