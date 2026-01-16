En esta noticia

En este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5195 - Anteojos

Te puede interesar

Lanzan el tren bala más veloz del mundo: sobrepasa a los japoneses y es el gran orgullo de este país

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 16 de enero

 1°5195 11°4530
 0254  12°0830
 3°3493 13°3801 
 3041  14°5540 
 0641  15°9399 
 6°8175  16°9719
 0166  17°8402 
 3829  18°7903 
 8294  19°3375 
 10°7961 20°2341 

Te puede interesar

La gran obra de transporte público de 40 km que asegura transformar para siempre la movilidad en el país

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre situaciones que pueden estar nublando tu juicio.

Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o una nueva perspectiva. Puede ser un llamado a abrir la mente y considerar diferentes puntos de vista en tus decisiones.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

Te puede interesar

Inauguran un transporte que unirá el norte y el sur de la Ciudad en solo una hora