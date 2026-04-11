El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 10 de abril de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa. En este viernes, 10 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la liberación de cargas pesadas. Este sueño a menudo sugiere que es momento de deshacerse de pensamientos o situaciones tóxicas en la vida del soñador. Además, las lombrices en los sueños pueden representar la transformación y el crecimiento personal. Pueden indicar que el soñador está en un proceso de cambio, dejando atrás viejas costumbres y adoptando nuevas perspectivas. El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.