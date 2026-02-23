En este sábado, 21 de febrero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con La Cabeza puede simbolizar la toma de decisiones y el pensamiento racional. Este sueño a menudo refleja la necesidad de claridad mental y la búsqueda de soluciones a problemas actuales. Además, puede representar la autoconciencia y la percepción de uno mismo. Soñar con La Cabeza invita a reflexionar sobre la identidad y las emociones que influyen en la vida diaria. El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.