En este miércoles, 21 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8607 - Revolver

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 21 de enero

1° 8607 11° 8554 2° 5893 12° 6517 3° 9268 13° 3914 4° 4237 14° 0562 5° 1314 15° 3121 6° 7305 16° 3021 7° 7309 17° 1154 8° 1867 18° 5915 9° 6157 19° 1351 10° 6586 20° 8894

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la presión de enfrentar conflictos.

Además, el revólver puede representar poder y control, sugiriendo que el soñador está lidiando con situaciones en las que se siente amenazado o en las que necesita tomar decisiones difíciles.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.