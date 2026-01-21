En esta noticia

En este miércoles, 21 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8607 - Revolver

Te puede interesar

Por nueva Ley de Sucesiones, los viudos no recibirán los bienes aunque lo especifique el testamento

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 21 de enero

 1°8607 11°8554
 5893  12°6517
 3°9268 13°3914 
 4237  14°0562 
 1314  15°3121 
 6°7305  16°3021
 7309  17°1154 
 1867  18°5915 
 6157  19°1351 
 10°6586 20°8894 

Te puede interesar

Cuántos huevos se pueden comer por día y cuál es la mejor forma de cocinarlos para aprovechar todos los nutrientes

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la presión de enfrentar conflictos.

Además, el revólver puede representar poder y control, sugiriendo que el soñador está lidiando con situaciones en las que se siente amenazado o en las que necesita tomar decisiones difíciles.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Tras 20 años en construcción, buscan terminar una autopista esencial que conectará Buenos Aires de norte a sur