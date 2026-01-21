En esta noticia
En este miércoles, 21 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8607 - Revolver
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 21 de enero
|1°
|8607
|11°
|8554
|2°
|5893
|12°
|6517
|3°
|9268
|13°
|3914
|4°
|4237
|14°
|0562
|5°
|1314
|15°
|3121
|6°
|7305
|16°
|3021
|7°
|7309
|17°
|1154
|8°
|1867
|18°
|5915
|9°
|6157
|19°
|1351
|10°
|6586
|20°
|8894
¿Qué significa soñar con revolver?
Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la presión de enfrentar conflictos.
Además, el revólver puede representar poder y control, sugiriendo que el soñador está lidiando con situaciones en las que se siente amenazado o en las que necesita tomar decisiones difíciles.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.