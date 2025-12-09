En esta noticia
En este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4049 - La Carne
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 9 de diciembre
|1°
|4049
|11°
|0771
|2°
|3663
|12°
|9918
|3°
|4923
|13°
|3390
|4°
|1993
|14°
|1099
|5°
|9379
|15°
|7211
|6°
|2253
|16°
|8616
|7°
|5513
|17°
|2398
|8°
|9129
|18°
|6928
|9°
|9095
|19°
|7329
|10°
|4009
|20°
|8915
¿Qué significa soñar con la carne?
Soñar con la carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades físicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con la vitalidad y la energía vital del soñador.
Además, la carne en los sueños puede representar aspectos de la identidad y la autoimagen. Puede indicar una necesidad de nutrirse emocionalmente o de enfrentar aspectos más profundos de uno mismo.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.