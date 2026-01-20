En este martes, 20 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6188 - El Papa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 20 de enero

1° 6188 11° 0141 2° 7121 12° 4330 3° 0621 13° 2543 4° 7561 14° 2047 5° 6669 15° 0858 6° 1602 16° 7472 7° 1457 17° 2290 8° 3132 18° 9577 9° 3765 19° 2701 10° 0336 20° 2471

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o moral en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas o de recibir apoyo en momentos de incertidumbre.

Además, el sueño puede representar la conexión con valores universales, la fe y la esperanza. Puede ser un llamado a reflexionar sobre la propia espiritualidad y el propósito en la vida.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.