En este lunes, 12 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6677 - Pierna Mujer
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 12 de enero
|1°
|6677
|11°
|0376
|2°
|1635
|12°
|8791
|3°
|3181
|13°
|7142
|4°
|9923
|14°
|4314
|5°
|9394
|15°
|3735
|6°
|2171
|16°
|1178
|7°
|8094
|17°
|6314
|8°
|1248
|18°
|5197
|9°
|7965
|19°
|2886
|10°
|1872
|20°
|0470
¿Qué significa soñar con pierna mujer?
Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la conexión con la feminidad y la fuerza. Este sueño puede reflejar aspectos de la vida de la soñadora relacionados con la independencia y la autoexpresión.
Además, puede indicar un deseo de avanzar en la vida o superar obstáculos. La pierna, como símbolo de movimiento, sugiere que se están tomando decisiones importantes o se busca un cambio significativo.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.