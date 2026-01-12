En esta noticia

En este lunes, 12 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6677 - Pierna Mujer

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 12 de enero

 1°6677 11°0376
 1635  12°8791
 3°3181 13°7142 
 9923  14°4314 
 9394  15°3735 
 6°2171  16°1178
 8094  17°6314 
 1248  18°5197 
 7965  19°2886 
 10°1872 20°0470 

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la conexión con la feminidad y la fuerza. Este sueño puede reflejar aspectos de la vida de la soñadora relacionados con la independencia y la autoexpresión.

Además, puede indicar un deseo de avanzar en la vida o superar obstáculos. La pierna, como símbolo de movimiento, sugiere que se están tomando decisiones importantes o se busca un cambio significativo.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

