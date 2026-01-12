En este lunes, 12 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6677 - Pierna Mujer

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 12 de enero

1° 6677 11° 0376 2° 1635 12° 8791 3° 3181 13° 7142 4° 9923 14° 4314 5° 9394 15° 3735 6° 2171 16° 1178 7° 8094 17° 6314 8° 1248 18° 5197 9° 7965 19° 2886 10° 1872 20° 0470

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la conexión con la feminidad y la fuerza. Este sueño puede reflejar aspectos de la vida de la soñadora relacionados con la independencia y la autoexpresión.

Además, puede indicar un deseo de avanzar en la vida o superar obstáculos. La pierna, como símbolo de movimiento, sugiere que se están tomando decisiones importantes o se busca un cambio significativo.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.