En este jueves, 29 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4637 - El Dentista

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 29 de enero

 1°4637 11°4346
 3772  12°0731
 3°200 13°3212 
 8815  14°5314 
 6128  15°5692 
 6°7614  16°7677
 2523  17°1449 
 7208  18°6013 
 3538  19°0937 
 10°9084 20°9681 

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal.

Además, puede representar un deseo de limpieza emocional o la necesidad de eliminar aspectos negativos de nuestra vida. El dentista en el sueño puede ser una figura que nos impulsa a cuidar de nosotros mismos y a tomar decisiones más saludables.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

