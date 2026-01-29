En este jueves, 29 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4637 - El Dentista

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 29 de enero

1° 4637 11° 4346 2° 3772 12° 0731 3° 200 13° 3212 4° 8815 14° 5314 5° 6128 15° 5692 6° 7614 16° 7677 7° 2523 17° 1449 8° 7208 18° 6013 9° 3538 19° 0937 10° 9084 20° 9681

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal.

Además, puede representar un deseo de limpieza emocional o la necesidad de eliminar aspectos negativos de nuestra vida. El dentista en el sueño puede ser una figura que nos impulsa a cuidar de nosotros mismos y a tomar decisiones más saludables.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.