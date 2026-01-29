En este jueves, 29 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4637 - El Dentista
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 29 de enero
|1°
|4637
|11°
|4346
|2°
|3772
|12°
|0731
|3°
|200
|13°
|3212
|4°
|8815
|14°
|5314
|5°
|6128
|15°
|5692
|6°
|7614
|16°
|7677
|7°
|2523
|17°
|1449
|8°
|7208
|18°
|6013
|9°
|3538
|19°
|0937
|10°
|9084
|20°
|9681
¿Qué significa soñar con el dentista?
Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal.
Además, puede representar un deseo de limpieza emocional o la necesidad de eliminar aspectos negativos de nuestra vida. El dentista en el sueño puede ser una figura que nos impulsa a cuidar de nosotros mismos y a tomar decisiones más saludables.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.