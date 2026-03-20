La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 19 de marzo de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada. En este jueves, 19 de marzo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones. Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. El Payaso en los sueños puede advertir sobre la superficialidad de ciertas relaciones o situaciones en la vida del soñador. Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.