En esta noticia ¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

En este jueves, 15 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9370 - Muerto que sueña

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 15 de enero

1° 9370 11° 1836 2° 6251 12° 8118 3° 7278 13° 6651 4° 3115 14° 6227 5° 3010 15° 5258 6° 7226 16° 9504 7° 3754 17° 6471 8° 0786 18° 9303 9° 5581 19° 8103 10° 7545 20° 2164

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña puede simbolizar la conexión con el pasado y la necesidad de resolver asuntos pendientes. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones no resueltas o recuerdos que aún afectan al soñador.

Además, puede representar un mensaje del subconsciente, sugiriendo que es momento de dejar ir ciertas cargas emocionales. La figura del muerto en el sueño puede ser una guía para enfrentar miedos o aceptar cambios en la vida.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.