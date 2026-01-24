En este viernes, 23 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1121 - Mujer
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 23 de enero
|1°
|1121
|11°
|4279
|2°
|7945
|12°
|9603
|3°
|4715
|13°
|6579
|4°
|9417
|14°
|6951
|5°
|9847
|15°
|2935
|6°
|3181
|16°
|6366
|7°
|6369
|17°
|3741
|8°
|6149
|18°
|9756
|9°
|0753
|19°
|5928
|10°
|8445
|20°
|1426
¿Qué significa soñar con mujer?
Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja las relaciones personales y la conexión emocional con figuras femeninas significativas.
Además, la mujer en el sueño puede representar deseos, miedos o cualidades que el soñador asocia con el género femenino. La interpretación varía según el contexto del sueño y las emociones del soñador.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.