En este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6449 - La Carne

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 16 de enero

1° 6449 11° 7439 2° 0849 12° 6227 3° 0202 13° 0743 4° 2956 14° 4218 5° 2831 15° 2253 6° 2729 16° 4476 7° 8654 17° 2971 8° 8158 18° 1514 9° 2191 19° 0224 10° 9355 20° 5812

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con la carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades físicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con la vitalidad y la energía vital del soñador.

Además, la carne en los sueños puede representar aspectos de la identidad y la autoimagen. Puede indicar una necesidad de nutrirse emocionalmente o de enfrentar aspectos más profundos de uno mismo.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.