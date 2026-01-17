En esta noticia

En este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6449 - La Carne

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 16 de enero

 1°6449 11°7439
 0849  12°6227
 3°0202 13°0743 
 2956  14°4218 
 2831  15°2253 
 6°2729  16°4476
 8654  17°2971 
 8158  18°1514 
 2191  19°0224 
 10°9355 20°5812 

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con la carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades físicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con la vitalidad y la energía vital del soñador.

Además, la carne en los sueños puede representar aspectos de la identidad y la autoimagen. Puede indicar una necesidad de nutrirse emocionalmente o de enfrentar aspectos más profundos de uno mismo.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

