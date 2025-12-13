En esta noticia ¿Qué significa soñar con la rata?

En este viernes, 12 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 4589 - La Rata

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de diciembre

1° 4589 11° 8883 2° 8026 12° 0963 3° 7153 13° 0082 4° 5068 14° 8742 5° 3241 15° 4919 6° 3835 16° 3270 7° 0430 17° 4610 8° 4406 18° 9372 9° 6242 19° 8697 10° 0367 20° 0501

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con una rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas que no son sinceras o que pueden estar causando problemas en tu entorno.

Además, las ratas en los sueños pueden representar miedos ocultos o inseguridades. Este tipo de sueño puede invitarte a enfrentar tus temores y a buscar soluciones a los conflictos internos que te afectan.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.