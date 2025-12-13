En esta noticia

En este viernes, 12 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4589 - La Rata

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de diciembre

 1°4589 11°8883
 8026  12°0963
 3°7153 13°0082 
 5068  14°8742 
 3241  15°4919 
 6°3835  16°3270
 0430  17°4610 
 4406  18°9372 
 6242  19°8697 
 10°0367 20°0501 

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con una rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas que no son sinceras o que pueden estar causando problemas en tu entorno.

Además, las ratas en los sueños pueden representar miedos ocultos o inseguridades. Este tipo de sueño puede invitarte a enfrentar tus temores y a buscar soluciones a los conflictos internos que te afectan.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.