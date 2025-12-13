En esta noticia
En este viernes, 12 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4589 - La Rata
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de diciembre
|1°
|4589
|11°
|8883
|2°
|8026
|12°
|0963
|3°
|7153
|13°
|0082
|4°
|5068
|14°
|8742
|5°
|3241
|15°
|4919
|6°
|3835
|16°
|3270
|7°
|0430
|17°
|4610
|8°
|4406
|18°
|9372
|9°
|6242
|19°
|8697
|10°
|0367
|20°
|0501
¿Qué significa soñar con la rata?
Soñar con una rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas que no son sinceras o que pueden estar causando problemas en tu entorno.
Además, las ratas en los sueños pueden representar miedos ocultos o inseguridades. Este tipo de sueño puede invitarte a enfrentar tus temores y a buscar soluciones a los conflictos internos que te afectan.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.