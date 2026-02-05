En este miércoles, 4 de febrero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y renovación. Estas visiones a menudo reflejan el estado emocional del soñador, indicando un deseo de florecer en diferentes aspectos de la vida. Además, las plantas en los sueños pueden representar la conexión con la naturaleza y la necesidad de cuidar de uno mismo. Pueden ser un recordatorio de la importancia de nutrir tanto el cuerpo como el espíritu. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.