En esta noticia

En este lunes, 12 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8723 - Cocinero

Te puede interesar

Cambia la Ley de Sucesiones: qué proporción le toca a cada heredero y cuándo se puede exigir más

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 12 de enero

 1°8723 11°5999
 3433  12°4318
 3°3036 13°6595 
 0182  14°3905 
 2839  15°3167 
 6°3611  16°3293
 5027  17°5383 
 6745  18°1202 
 1827  19°0840 
 10°3655 20°5691 

Te puede interesar

Lanzan el tren panorámico más impresionante del mundo: tiene 300 km de trayecto entre montañas, cumbres nevadas y paisajes bellos

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño sugiere que estás en un proceso de elaboración de tus metas y deseos, utilizando tus habilidades para lograr lo que anhelas.

Además, el cocinero en tus sueños puede representar la necesidad de nutrir tus relaciones o aspectos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que necesitas para sentirte completo y satisfecho en tu entorno personal y emocional.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Es oficial: suspenden la licencia de conducir a todas las personas que formen parte de esta lista