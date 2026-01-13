En esta noticia
En este lunes, 12 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8723 - Cocinero
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 12 de enero
|1°
|8723
|11°
|5999
|2°
|3433
|12°
|4318
|3°
|3036
|13°
|6595
|4°
|0182
|14°
|3905
|5°
|2839
|15°
|3167
|6°
|3611
|16°
|3293
|7°
|5027
|17°
|5383
|8°
|6745
|18°
|1202
|9°
|1827
|19°
|0840
|10°
|3655
|20°
|5691
¿Qué significa soñar con cocinero?
Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño sugiere que estás en un proceso de elaboración de tus metas y deseos, utilizando tus habilidades para lograr lo que anhelas.
Además, el cocinero en tus sueños puede representar la necesidad de nutrir tus relaciones o aspectos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que necesitas para sentirte completo y satisfecho en tu entorno personal y emocional.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.