Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Nocturna: estos son los números ganadores del viernes 5 de septiembre

En este viernes, 5 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 6944 - La Cárcel

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de septiembre

1° 6944 11° 7033 2° 5104 12° 8676 3° 0851 13° 3902 4° 8170 14° 0867 5° 1061 15° 8525 6° 1104 16° 4608 7° 7198 17° 2683 8° 0098 18° 0079 9° 1135 19° 0757 10° 1592 20° 8717

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la falta de libertad o el miedo a ser juzgado por los demás.

Además, puede representar la necesidad de enfrentar problemas internos o conflictos emocionales que se sienten como una prisión. El sueño invita a la reflexión sobre lo que nos retiene y cómo podemos liberarnos de esas ataduras.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.