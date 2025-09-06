Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Nocturna: estos son los números ganadores del viernes 5 de septiembre
Ya podés consultar los resultados de la quiniela de Santa Fe este viernes.
En este viernes, 5 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6944 - La Cárcel
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de septiembre
|1°
|6944
|11°
|7033
|2°
|5104
|12°
|8676
|3°
|0851
|13°
|3902
|4°
|8170
|14°
|0867
|5°
|1061
|15°
|8525
|6°
|1104
|16°
|4608
|7°
|7198
|17°
|2683
|8°
|0098
|18°
|0079
|9°
|1135
|19°
|0757
|10°
|1592
|20°
|8717
¿Qué significa soñar con la cárcel?
Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la falta de libertad o el miedo a ser juzgado por los demás.
Además, puede representar la necesidad de enfrentar problemas internos o conflictos emocionales que se sienten como una prisión. El sueño invita a la reflexión sobre lo que nos retiene y cómo podemos liberarnos de esas ataduras.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
