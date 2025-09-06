Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Nocturna: estos son los números ganadores del viernes 5 de septiembre

Ya podés consultar los resultados de la quiniela de Santa Fe este viernes.

En este viernes, 5 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6944 - La Cárcel

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de septiembre

 1°6944 11°7033
 5104  12°8676
 3°0851 13°3902 
 8170  14°0867 
 1061  15°8525 
 6°1104  16°4608
 7198  17°2683 
 0098  18°0079 
 1135  19°0757 
 10°1592 20°8717 

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la falta de libertad o el miedo a ser juzgado por los demás.

Además, puede representar la necesidad de enfrentar problemas internos o conflictos emocionales que se sienten como una prisión. El sueño invita a la reflexión sobre lo que nos retiene y cómo podemos liberarnos de esas ataduras.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

