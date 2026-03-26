Este miércoles, 25 de marzo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada. En este miércoles, 25 de marzo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la fertilidad. Este sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar y nutrir aspectos de nuestra vida, como relaciones o proyectos personales. Además, la vaca en los sueños puede representar la estabilidad y la seguridad financiera. Puede ser un recordatorio de que es importante valorar lo que tenemos y trabajar por un futuro próspero. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.