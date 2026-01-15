En esta noticia ¿Qué significa soñar con el miedo?

En este miércoles, 14 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8090 - El Miedo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 14 de enero

1° 8090 11° 9353 2° 7525 12° 7332 3° 1275 13° 2984 4° 2802 14° 5714 5° 6337 15° 2016 6° 2851 16° 4600 7° 8642 17° 6382 8° 8445 18° 1166 9° 2812 19° 8991 10° 8995 20° 4530

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con el miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se viven en la vida diaria. Este tipo de sueños a menudo actúan como un espejo de nuestros temores internos, mostrando lo que nos inquieta o nos causa inseguridad.

Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer lo que nos asusta, podemos trabajar en nuestra autoconfianza y encontrar formas de lidiar con las situaciones que nos generan temor.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.