En esta noticia

En este miércoles, 14 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8090 - El Miedo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 14 de enero

 1°8090 11°9353
 7525  12°7332
 3°1275 13°2984 
 2802  14°5714 
 6337  15°2016 
 6°2851  16°4600
 8642  17°6382 
 8445  18°1166 
 2812  19°8991 
 10°8995 20°4530 

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con el miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se viven en la vida diaria. Este tipo de sueños a menudo actúan como un espejo de nuestros temores internos, mostrando lo que nos inquieta o nos causa inseguridad.

Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer lo que nos asusta, podemos trabajar en nuestra autoconfianza y encontrar formas de lidiar con las situaciones que nos generan temor.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

