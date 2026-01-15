En esta noticia
En este miércoles, 14 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8090 - El Miedo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 14 de enero
|1°
|8090
|11°
|9353
|2°
|7525
|12°
|7332
|3°
|1275
|13°
|2984
|4°
|2802
|14°
|5714
|5°
|6337
|15°
|2016
|6°
|2851
|16°
|4600
|7°
|8642
|17°
|6382
|8°
|8445
|18°
|1166
|9°
|2812
|19°
|8991
|10°
|8995
|20°
|4530
¿Qué significa soñar con el miedo?
Soñar con el miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se viven en la vida diaria. Este tipo de sueños a menudo actúan como un espejo de nuestros temores internos, mostrando lo que nos inquieta o nos causa inseguridad.
Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer lo que nos asusta, podemos trabajar en nuestra autoconfianza y encontrar formas de lidiar con las situaciones que nos generan temor.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.