En este martes, 13 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4345 - El Vino

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 13 de enero

1° 4345 11° 2028 2° 3048 12° 8171 3° 7315 13° 6265 4° 7941 14° 4480 5° 4652 15° 0576 6° 2839 16° 4769 7° 6572 17° 8873 8° 3745 18° 2555 9° 3972 19° 8407 10° 2560 20° 1772

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración y la alegría en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de las pequeñas cosas.

Además, el vino en los sueños puede representar la conexión con las emociones y la espiritualidad. Puede indicar un deseo de relajación y de dejar atrás las preocupaciones cotidianas.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.