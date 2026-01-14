En esta noticia

En este martes, 13 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4345 - El Vino

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 13 de enero

 1°4345 11°2028
 3048  12°8171
 3°7315 13°6265 
 7941  14°4480 
 4652  15°0576 
 6°2839  16°4769
 6572  17°8873 
 3745  18°2555 
 3972  19°8407 
 10°2560 20°1772 

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración y la alegría en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de las pequeñas cosas.

Además, el vino en los sueños puede representar la conexión con las emociones y la espiritualidad. Puede indicar un deseo de relajación y de dejar atrás las preocupaciones cotidianas.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

