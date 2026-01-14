En este martes, 13 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4345 - El Vino
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 13 de enero
|1°
|4345
|11°
|2028
|2°
|3048
|12°
|8171
|3°
|7315
|13°
|6265
|4°
|7941
|14°
|4480
|5°
|4652
|15°
|0576
|6°
|2839
|16°
|4769
|7°
|6572
|17°
|8873
|8°
|3745
|18°
|2555
|9°
|3972
|19°
|8407
|10°
|2560
|20°
|1772
¿Qué significa soñar con el vino?
Soñar con el vino puede simbolizar la celebración y la alegría en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de las pequeñas cosas.
Además, el vino en los sueños puede representar la conexión con las emociones y la espiritualidad. Puede indicar un deseo de relajación y de dejar atrás las preocupaciones cotidianas.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.