Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Nocturna: estos son los números ganadores del jueves 28 de agosto
Estos son los números ganadores de la quiniela de Santa Fe de este jueves en la Nocturna.
En este jueves, 28 de agosto de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3470 - Muerto que sueña
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 28 de agosto
|1°
|3470
|11°
|1937
|2°
|7448
|12°
|0374
|3°
|7031
|13°
|3990
|4°
|6285
|14°
|8235
|5°
|0636
|15°
|5195
|6°
|6018
|16°
|3605
|7°
|1569
|17°
|0926
|8°
|3837
|18°
|6293
|9°
|4652
|19°
|7774
|10°
|2054
|20°
|2565
¿Qué significa soñar con muerto que sueña?
Soñar con un muerto que sueña puede interpretarse como un mensaje del más allá, donde el difunto intenta comunicarse o transmitir un mensaje importante. Este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cerrar ciclos o resolver asuntos pendientes relacionados con esa persona.
Además, puede simbolizar la conexión emocional que aún persiste, indicando que el soñador está procesando el duelo o recordando momentos significativos. Este sueño invita a reflexionar sobre la vida y la muerte, así como sobre las lecciones aprendidas de quienes han partido.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.
Las más leídas de Información General
Hallazgo del siglo | Desentierran lingotes de oro a más de mil metros bajo tierra y pertenece a un solo país
Members
La láctea más acosada por el sindicato no podrá dividir la empresa entre los hermanos herederos
Ante la creciente mora en las familias, llega una solución para resolver deudas financieras
Destacadas de hoy
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios