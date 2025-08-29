Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Nocturna: estos son los números ganadores del jueves 28 de agosto

Estos son los números ganadores de la quiniela de Santa Fe de este jueves en la Nocturna.

En este jueves, 28 de agosto de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3470 - Muerto que sueña

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 28 de agosto

 1°3470 11°1937
 7448  12°0374
 3°7031 13°3990 
 6285  14°8235 
 0636  15°5195 
 6°6018  16°3605
 1569  17°0926 
 3837  18°6293 
 4652  19°7774 
 10°2054 20°2565 

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña puede interpretarse como un mensaje del más allá, donde el difunto intenta comunicarse o transmitir un mensaje importante. Este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cerrar ciclos o resolver asuntos pendientes relacionados con esa persona.

Además, puede simbolizar la conexión emocional que aún persiste, indicando que el soñador está procesando el duelo o recordando momentos significativos. Este sueño invita a reflexionar sobre la vida y la muerte, así como sobre las lecciones aprendidas de quienes han partido.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

