En este viernes, 23 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3272 - Sorpresa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 23 de enero

1° 3272 11° 9854 2° 4582 12° 7325 3° 2089 13° 2714 4° 8121 14° 0798 5° 5138 15° 7966 6° 7369 16° 9565 7° 8970 17° 1535 8° 5565 18° 0678 9° 8619 19° 5227 10° 4918 20° 4370

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Estas sorpresas pueden ser positivas o negativas, reflejando cambios o revelaciones que alteran la rutina diaria.

Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de estar abierto a nuevas experiencias. La sorpresa en los sueños invita a la reflexión sobre cómo se manejan las situaciones imprevistas y la adaptabilidad ante lo desconocido.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.