En este viernes, 23 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3272 - Sorpresa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 23 de enero

 1°3272 11°9854
 4582  12°7325
 3°2089 13°2714 
 8121  14°0798 
 5138  15°7966 
 6°7369  16°9565
 8970  17°1535 
 5565  18°0678 
 8619  19°5227 
 10°4918 20°4370 

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Estas sorpresas pueden ser positivas o negativas, reflejando cambios o revelaciones que alteran la rutina diaria.

Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de estar abierto a nuevas experiencias. La sorpresa en los sueños invita a la reflexión sobre cómo se manejan las situaciones imprevistas y la adaptabilidad ante lo desconocido.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

