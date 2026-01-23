En este viernes, 23 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3272 - Sorpresa
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 23 de enero
|1°
|3272
|11°
|9854
|2°
|4582
|12°
|7325
|3°
|2089
|13°
|2714
|4°
|8121
|14°
|0798
|5°
|5138
|15°
|7966
|6°
|7369
|16°
|9565
|7°
|8970
|17°
|1535
|8°
|5565
|18°
|0678
|9°
|8619
|19°
|5227
|10°
|4918
|20°
|4370
¿Qué significa soñar con sorpresa?
Soñar con sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Estas sorpresas pueden ser positivas o negativas, reflejando cambios o revelaciones que alteran la rutina diaria.
Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de estar abierto a nuevas experiencias. La sorpresa en los sueños invita a la reflexión sobre cómo se manejan las situaciones imprevistas y la adaptabilidad ante lo desconocido.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.