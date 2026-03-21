Este viernes, 20 de marzo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada. En este viernes, 20 de marzo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación o la necesidad de resolver problemas emocionales. Este sueño a menudo refleja el deseo de recibir ayuda o consejo en momentos de dificultad. Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de alguien que brinda apoyo y guía. Puede ser un recordatorio de cuidar de nuestra salud física y mental, así como de buscar el equilibrio en nuestras vidas. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.