Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 13 de marzo de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la matutina definió los números ganadores del día. En este viernes, 13 de marzo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador. Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente, sugiriendo que hay lecciones o advertencias que se deben considerar. La comunicación con un muerto en sueños puede ser una forma de procesar el duelo o buscar guía en momentos difíciles. Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.