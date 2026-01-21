En esta noticia ¿Qué significa soñar con perro?

En este miércoles, 21 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2206 - Perro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 21 de enero

1° 2206 11° 0909 2° 5518 12° 6742 3° 8295 13° 3502 4° 2551 14° 5373 5° 5543 15° 4199 6° 9806 16° 1393 7° 0429 17° 8820 8° 1629 18° 4214 9° 7921 19° 7890 10° 0138 20° 1612

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad y amistad. Este sueño a menudo refleja la relación que tienes con tus amigos o seres queridos, indicando un deseo de conexión y apoyo emocional.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y protección. Pueden señalar la necesidad de ser más fiel a ti mismo o de confiar en tus instintos en situaciones difíciles.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.