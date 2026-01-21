En esta noticia
En este miércoles, 21 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2206 - Perro
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 21 de enero
|1°
|2206
|11°
|0909
|2°
|5518
|12°
|6742
|3°
|8295
|13°
|3502
|4°
|2551
|14°
|5373
|5°
|5543
|15°
|4199
|6°
|9806
|16°
|1393
|7°
|0429
|17°
|8820
|8°
|1629
|18°
|4214
|9°
|7921
|19°
|7890
|10°
|0138
|20°
|1612
¿Qué significa soñar con perro?
Soñar con un perro puede simbolizar lealtad y amistad. Este sueño a menudo refleja la relación que tienes con tus amigos o seres queridos, indicando un deseo de conexión y apoyo emocional.
Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y protección. Pueden señalar la necesidad de ser más fiel a ti mismo o de confiar en tus instintos en situaciones difíciles.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.