En este miércoles, 21 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2206 - Perro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 21 de enero

 1°2206 11°0909
 5518  12°6742
 3°8295 13°3502 
 2551  14°5373 
 5543  15°4199 
 6°9806  16°1393
 0429  17°8820 
 1629  18°4214 
 7921  19°7890 
 10°0138 20°1612 

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad y amistad. Este sueño a menudo refleja la relación que tienes con tus amigos o seres queridos, indicando un deseo de conexión y apoyo emocional.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y protección. Pueden señalar la necesidad de ser más fiel a ti mismo o de confiar en tus instintos en situaciones difíciles.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

