En este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 0819 - Pescado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 9 de diciembre

1° 0819 11° 2249 2° 0560 12° 0987 3° 7951 13° 9615 4° 1483 14° 5923 5° 1329 15° 7756 6° 2568 16° 5550 7° 9834 17° 4107 8° 1607 18° 2392 9° 8761 19° 1578 10° 3326 20° 3503

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar abundancia y prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la llegada de buenas noticias o la realización de deseos.

Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o aspectos de la vida que necesitan ser explorados. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que se encuentra bajo la superficie.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.