En este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0819 - Pescado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 9 de diciembre
|1°
|0819
|11°
|2249
|2°
|0560
|12°
|0987
|3°
|7951
|13°
|9615
|4°
|1483
|14°
|5923
|5°
|1329
|15°
|7756
|6°
|2568
|16°
|5550
|7°
|9834
|17°
|4107
|8°
|1607
|18°
|2392
|9°
|8761
|19°
|1578
|10°
|3326
|20°
|3503
¿Qué significa soñar con pescado?
Soñar con pescado puede simbolizar abundancia y prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la llegada de buenas noticias o la realización de deseos.
Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o aspectos de la vida que necesitan ser explorados. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que se encuentra bajo la superficie.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.