En este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0819 - Pescado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 9 de diciembre

 1°0819 11°2249
 0560  12°0987
 3°7951 13°9615 
 1483  14°5923 
 1329  15°7756 
 6°2568  16°5550
 9834  17°4107 
 1607  18°2392 
 8761  19°1578 
 10°3326 20°3503 

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar abundancia y prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la llegada de buenas noticias o la realización de deseos.

Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o aspectos de la vida que necesitan ser explorados. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que se encuentra bajo la superficie.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.