En este lunes, 5 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4446 - Tomates

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 5 de enero

 1°4446 11°8931
 5531  12°8324
 3°8204 13°2795 
 8597  14°8028 
 3751  15°3324 
 6°7277  16°1518
 9838  17°0392 
 9389  18°7608 
 9774  19°3776 
 10°2163 20°0172 

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones y relaciones. Pueden indicar la necesidad de nutrir conexiones o la importancia de cuidar aspectos emocionales en la vida diaria.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.