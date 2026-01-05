En esta noticia
En este lunes, 5 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4446 - Tomates
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 5 de enero
|1°
|4446
|11°
|8931
|2°
|5531
|12°
|8324
|3°
|8204
|13°
|2795
|4°
|8597
|14°
|8028
|5°
|3751
|15°
|3324
|6°
|7277
|16°
|1518
|7°
|9838
|17°
|0392
|8°
|9389
|18°
|7608
|9°
|9774
|19°
|3776
|10°
|2163
|20°
|0172
¿Qué significa soñar con tomates?
Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades.
Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones y relaciones. Pueden indicar la necesidad de nutrir conexiones o la importancia de cuidar aspectos emocionales en la vida diaria.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.