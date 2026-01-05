En esta noticia ¿Qué significa soñar con tomates?

En este lunes, 5 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4446 - Tomates

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 5 de enero

1° 4446 11° 8931 2° 5531 12° 8324 3° 8204 13° 2795 4° 8597 14° 8028 5° 3751 15° 3324 6° 7277 16° 1518 7° 9838 17° 0392 8° 9389 18° 7608 9° 9774 19° 3776 10° 2163 20° 0172

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones y relaciones. Pueden indicar la necesidad de nutrir conexiones o la importancia de cuidar aspectos emocionales en la vida diaria.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.