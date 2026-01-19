En esta noticia ¿Qué significa soñar con linterna?

En este lunes, 19 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5285 - Linterna

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 19 de enero

1° 5285 11° 3925 2° 1621 12° 3349 3° 0271 13° 3146 4° 0858 14° 5907 5° 0670 15° 4101 6° 6172 16° 7902 7° 6817 17° 7811 8° 3179 18° 9444 9° 6423 19° 7604 10° 6329 20° 1597

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o dirección en momentos de incertidumbre.

Además, la linterna representa la iluminación de aspectos ocultos de la mente o emociones. Puede indicar que es momento de enfrentar miedos o descubrir verdades que han permanecido en la oscuridad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.