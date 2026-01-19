En esta noticia

En este lunes, 19 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5285 - Linterna

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 19 de enero

 1°5285 11°3925
 1621  12°3349
 3°0271 13°3146 
 0858  14°5907 
 0670  15°4101 
 6°6172  16°7902
 6817  17°7811 
 3179  18°9444 
 6423  19°7604 
 10°6329 20°1597 

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o dirección en momentos de incertidumbre.

Además, la linterna representa la iluminación de aspectos ocultos de la mente o emociones. Puede indicar que es momento de enfrentar miedos o descubrir verdades que han permanecido en la oscuridad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

