En este lunes, 19 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5285 - Linterna
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 19 de enero
|1°
|5285
|11°
|3925
|2°
|1621
|12°
|3349
|3°
|0271
|13°
|3146
|4°
|0858
|14°
|5907
|5°
|0670
|15°
|4101
|6°
|6172
|16°
|7902
|7°
|6817
|17°
|7811
|8°
|3179
|18°
|9444
|9°
|6423
|19°
|7604
|10°
|6329
|20°
|1597
¿Qué significa soñar con linterna?
Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o dirección en momentos de incertidumbre.
Además, la linterna representa la iluminación de aspectos ocultos de la mente o emociones. Puede indicar que es momento de enfrentar miedos o descubrir verdades que han permanecido en la oscuridad.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.