En esta noticia

En este lunes, 12 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3641 - El Cuchillo

Te puede interesar

Cambia la Ley de Sucesiones: qué proporción le toca a cada heredero y cuándo se puede exigir más

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 12 de enero

 1°3641 11°1806
 1942  12°6181
 3°8693 13°7557 
 4912  14°9690 
 0809  15°4271 
 6°7215  16°4308
 6685  17°5693 
 8698  18°2293 
 2973  19°7645 
 10°4462 20°9639 

Te puede interesar

Lanzan el tren panorámico más impresionante del mundo: tiene 300 km de trayecto entre montañas, cumbres nevadas y paisajes bellos

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o cortar con situaciones que ya no son beneficiosas. Este sueño a menudo refleja conflictos internos o la lucha por la verdad en la vida del soñador.

Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede indicar que el soñador se siente amenazado o que necesita protegerse de influencias externas que le afectan negativamente.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Es oficial: suspenden la licencia de conducir a todas las personas que formen parte de esta lista