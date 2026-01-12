En esta noticia ¿Qué significa soñar con el cuchillo?

En este lunes, 12 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3641 - El Cuchillo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 12 de enero

1° 3641 11° 1806 2° 1942 12° 6181 3° 8693 13° 7557 4° 4912 14° 9690 5° 0809 15° 4271 6° 7215 16° 4308 7° 6685 17° 5693 8° 8698 18° 2293 9° 2973 19° 7645 10° 4462 20° 9639

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o cortar con situaciones que ya no son beneficiosas. Este sueño a menudo refleja conflictos internos o la lucha por la verdad en la vida del soñador.

Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede indicar que el soñador se siente amenazado o que necesita protegerse de influencias externas que le afectan negativamente.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.