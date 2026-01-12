En esta noticia
En este lunes, 12 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3641 - El Cuchillo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 12 de enero
|1°
|3641
|11°
|1806
|2°
|1942
|12°
|6181
|3°
|8693
|13°
|7557
|4°
|4912
|14°
|9690
|5°
|0809
|15°
|4271
|6°
|7215
|16°
|4308
|7°
|6685
|17°
|5693
|8°
|8698
|18°
|2293
|9°
|2973
|19°
|7645
|10°
|4462
|20°
|9639
¿Qué significa soñar con el cuchillo?
Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o cortar con situaciones que ya no son beneficiosas. Este sueño a menudo refleja conflictos internos o la lucha por la verdad en la vida del soñador.
Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede indicar que el soñador se siente amenazado o que necesita protegerse de influencias externas que le afectan negativamente.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.