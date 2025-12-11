En esta noticia
En este jueves, 11 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8812 - Soldado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 11 de diciembre
|1°
|8812
|11°
|2462
|2°
|2974
|12°
|6475
|3°
|5931
|13°
|6708
|4°
|8450
|14°
|8392
|5°
|6372
|15°
|7767
|6°
|6498
|16°
|4247
|7°
|3091
|17°
|3508
|8°
|6294
|18°
|9088
|9°
|7128
|19°
|4362
|10°
|1925
|20°
|2574
¿Qué significa soñar con soldado?
Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna y la búsqueda de un propósito claro.
Además, puede representar la protección y la defensa de valores personales. El soldado en el sueño puede ser un recordatorio de la importancia de enfrentar desafíos con valentía y determinación.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.