En este jueves, 11 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8812 - Soldado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 11 de diciembre

 1°8812 11°2462
 2974  12°6475
 3°5931 13°6708 
 8450  14°8392 
 6372  15°7767 
 6°6498  16°4247
 3091  17°3508 
 6294  18°9088 
 7128  19°4362 
 10°1925 20°2574 

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna y la búsqueda de un propósito claro.

Además, puede representar la protección y la defensa de valores personales. El soldado en el sueño puede ser un recordatorio de la importancia de enfrentar desafíos con valentía y determinación.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.