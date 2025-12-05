En esta noticia

En este viernes, 5 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1264 - Llanto

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de diciembre

 1°1264 11°6438
 7006  12°6646
 3°5221 13°8158 
 8616  14°1140 
 2485  15°3681 
 6°4602  16°1377
 2769  17°9143 
 3435  18°2878 
 5236  19°8945 
 10°6817 20°4690 

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse ante situaciones difíciles en la vida real.

Además, el llanto en los sueños puede ser un indicativo de que se está procesando una pérdida o un cambio significativo. Puede ser una señal de que es momento de enfrentar y aceptar esos sentimientos para poder avanzar.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.