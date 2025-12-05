En este viernes, 5 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 1264 - Llanto

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de diciembre

1° 1264 11° 6438 2° 7006 12° 6646 3° 5221 13° 8158 4° 8616 14° 1140 5° 2485 15° 3681 6° 4602 16° 1377 7° 2769 17° 9143 8° 3435 18° 2878 9° 5236 19° 8945 10° 6817 20° 4690

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse ante situaciones difíciles en la vida real.

Además, el llanto en los sueños puede ser un indicativo de que se está procesando una pérdida o un cambio significativo. Puede ser una señal de que es momento de enfrentar y aceptar esos sentimientos para poder avanzar.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.