En este viernes, 5 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1264 - Llanto
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de diciembre
|1°
|1264
|11°
|6438
|2°
|7006
|12°
|6646
|3°
|5221
|13°
|8158
|4°
|8616
|14°
|1140
|5°
|2485
|15°
|3681
|6°
|4602
|16°
|1377
|7°
|2769
|17°
|9143
|8°
|3435
|18°
|2878
|9°
|5236
|19°
|8945
|10°
|6817
|20°
|4690
¿Qué significa soñar con llanto?
Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse ante situaciones difíciles en la vida real.
Además, el llanto en los sueños puede ser un indicativo de que se está procesando una pérdida o un cambio significativo. Puede ser una señal de que es momento de enfrentar y aceptar esos sentimientos para poder avanzar.
Consejos para los apostantes
El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.