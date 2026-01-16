En esta noticia

En este viernes, 16 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8806 - Perro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 16 de enero

 1°8806 11°1717
 8570  12°1360
 3°2982 13°9340 
 0568  14°0452 
 0761  15°2424 
 6°3172  16°7406
 4469  17°1416 
 1259  18°9551 
 6746  19°6535 
 10°6092 20°5014 

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad y amistad. Este sueño a menudo refleja la conexión emocional que tenemos con nuestros seres queridos y la necesidad de compañía.

Además, un perro en sueños puede representar instintos de protección y defensa. Puede ser un recordatorio de que debemos cuidar de nosotros mismos y de quienes nos rodean.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

