En este viernes, 16 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8806 - Perro
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 16 de enero
|1°
|8806
|11°
|1717
|2°
|8570
|12°
|1360
|3°
|2982
|13°
|9340
|4°
|0568
|14°
|0452
|5°
|0761
|15°
|2424
|6°
|3172
|16°
|7406
|7°
|4469
|17°
|1416
|8°
|1259
|18°
|9551
|9°
|6746
|19°
|6535
|10°
|6092
|20°
|5014
¿Qué significa soñar con perro?
Soñar con un perro puede simbolizar lealtad y amistad. Este sueño a menudo refleja la conexión emocional que tenemos con nuestros seres queridos y la necesidad de compañía.
Además, un perro en sueños puede representar instintos de protección y defensa. Puede ser un recordatorio de que debemos cuidar de nosotros mismos y de quienes nos rodean.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.