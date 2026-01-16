En esta noticia ¿Qué significa soñar con perro?

En este viernes, 16 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8806 - Perro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 16 de enero

1° 8806 11° 1717 2° 8570 12° 1360 3° 2982 13° 9340 4° 0568 14° 0452 5° 0761 15° 2424 6° 3172 16° 7406 7° 4469 17° 1416 8° 1259 18° 9551 9° 6746 19° 6535 10° 6092 20° 5014

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad y amistad. Este sueño a menudo refleja la conexión emocional que tenemos con nuestros seres queridos y la necesidad de compañía.

Además, un perro en sueños puede representar instintos de protección y defensa. Puede ser un recordatorio de que debemos cuidar de nosotros mismos y de quienes nos rodean.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.