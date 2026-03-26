La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 25 de marzo de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada. En este miércoles, 25 de marzo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o moral en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas o de reconciliar conflictos internos. Además, El Cura en los sueños puede representar la necesidad de perdón y redención. Puede indicar que el soñador está lidiando con sentimientos de culpa o que busca una conexión más profunda con su fe o creencias personales. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.