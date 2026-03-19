La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 18 de marzo de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada. En este miércoles, 18 de marzo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad personal o la traición por parte de alguien cercano. Además, el ladrón en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la creatividad o la confianza. Este sueño invita a reflexionar sobre lo que se siente que falta o se ha perdido en la vida cotidiana. El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.