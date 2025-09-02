Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Matutina: estos son los números ganadores del martes 2 de septiembre

Revisá los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este martes en la Matutina.

En este martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5645 - El Vino

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de septiembre

 1°5645 11°8358
 7393  12°6571
 3°9858 13°7542 
 2603  14°6308 
 8777  15°0429 
 6°1404  16°6830
 3086  17°1023 
 5250  18°3873 
 5166  19°2522 
 10°0724 20°4295 

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración y la alegría en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres simples.

Además, el vino en los sueños puede representar la creatividad y la inspiración. Puede indicar que el soñador está en un período de abundancia emocional y espiritual, donde las ideas fluyen con facilidad.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

