Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Matutina: estos son los números ganadores del martes 2 de septiembre
Revisá los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este martes en la Matutina.
En este martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5645 - El Vino
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de septiembre
|1°
|5645
|11°
|8358
|2°
|7393
|12°
|6571
|3°
|9858
|13°
|7542
|4°
|2603
|14°
|6308
|5°
|8777
|15°
|0429
|6°
|1404
|16°
|6830
|7°
|3086
|17°
|1023
|8°
|5250
|18°
|3873
|9°
|5166
|19°
|2522
|10°
|0724
|20°
|4295
¿Qué significa soñar con el vino?
Soñar con el vino puede simbolizar la celebración y la alegría en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres simples.
Además, el vino en los sueños puede representar la creatividad y la inspiración. Puede indicar que el soñador está en un período de abundancia emocional y espiritual, donde las ideas fluyen con facilidad.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.
