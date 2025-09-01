Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Matutina: estos son los números ganadores del lunes 1 de septiembre

En este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 9490 - El Miedo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de septiembre

1° 9490 11° 2870 2° 5410 12° 5615 3° 0938 13° 9573 4° 9511 14° 5236 5° 5005 15° 2952 6° 8348 16° 1610 7° 9648 17° 9366 8° 7512 18° 6241 9° 9518 19° 0954 10° 8661 20° 8205

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con el miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se viven en la vida diaria. Este tipo de sueños a menudo actúan como un espejo de nuestros temores internos, mostrando lo que nos inquieta o nos causa inseguridad.

Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer lo que nos asusta, podemos trabajar en nuestra autoconfianza y encontrar formas de lidiar con las situaciones que nos generan temor.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.