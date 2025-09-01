Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Matutina: estos son los números ganadores del lunes 1 de septiembre
Revisá los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este lunes en la Matutina.
En este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9490 - El Miedo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de septiembre
|1°
|9490
|11°
|2870
|2°
|5410
|12°
|5615
|3°
|0938
|13°
|9573
|4°
|9511
|14°
|5236
|5°
|5005
|15°
|2952
|6°
|8348
|16°
|1610
|7°
|9648
|17°
|9366
|8°
|7512
|18°
|6241
|9°
|9518
|19°
|0954
|10°
|8661
|20°
|8205
¿Qué significa soñar con el miedo?
Soñar con el miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se viven en la vida diaria. Este tipo de sueños a menudo actúan como un espejo de nuestros temores internos, mostrando lo que nos inquieta o nos causa inseguridad.
Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer lo que nos asusta, podemos trabajar en nuestra autoconfianza y encontrar formas de lidiar con las situaciones que nos generan temor.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.
