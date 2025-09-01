Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Matutina: estos son los números ganadores del lunes 1 de septiembre

Revisá los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este lunes en la Matutina.

En este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9490 - El Miedo

 1°9490 11°2870
 5410  12°5615
 3°0938 13°9573 
 9511  14°5236 
 5005  15°2952 
 6°8348  16°1610
 9648  17°9366 
 7512  18°6241 
 9518  19°0954 
 10°8661 20°8205 

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con el miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se viven en la vida diaria. Este tipo de sueños a menudo actúan como un espejo de nuestros temores internos, mostrando lo que nos inquieta o nos causa inseguridad.

Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer lo que nos asusta, podemos trabajar en nuestra autoconfianza y encontrar formas de lidiar con las situaciones que nos generan temor.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

